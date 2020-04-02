Коронакриза: Єврокомісія створює "інструмент солідарності" у €100 мільярдів

Єврокомісія оголосила пропозицію створити загальноєвропейський «інструмент солідарності» ємністю у 100 мільярдів євро для підтримки європейської економіки в умовах кризи COVID-19, який надає можливість кредитування зусиль національних урядів з підтримки бізнесу та схеми неповного робочого дня для працівників внаслідок падіння виробництва.

Про це у четвер під час прес-конференції у Брюсселі розповіла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В умовах кризи коронавірусу спрацює лише найпотужніша з усіх можливих відповідей. Кожен доступний євро у бюджеті ЄС буде переспрямований для вирішення кризи, кожне регуляторне правило буде використано, щоб уможливити та спростити рух цих фондів. Завдяки новому інструменту солідарності ми мобілізуємо 100 мільярдів євро, які дозволять утримати робочі місця для людей та продовжити діяльність бізнесу. Ми поєднуємо зусилля з країнами-членами для збереження життів та захисту засобів для існування. Це і є європейська солідарність», - зауважила президент Єврокомісії.

Нова ініціатива має назву SURE - State-supported short-time work і передбачає перерозподіл всіх існуючих структурних фондів ЄС на програми з підтримки ефективного бізнесу в умовах кризи. Програма дозволить також надати адресну допомогу європейським фермерам та рибалкам.

Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, використання таких резервів підтверджує важливість та необхідність швидкого формування наступного довгострокового бюджету ЄС – Багаторічної фінансової перспективи на 2021-27 роки, що надасть Євросоюзу гнучкість у реагуванні на кризу COVID-19 або на будь-які інші кризові прояви.

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Програма SURE є новим інструментом, який відкриє кредитну лінію на 100 мільярдів євро для країн, які потребують таких кредитів, щоб забезпечити підтримку бізнесу та зберегти кваліфікованих працівників. Ці кредити будуть базуватися на державних гарантіях країн-членів і будуть спрямовані на вирішення їх першочергових потреб. Всі країни-члени зможуть скористатися цими фондами, але пріоритет надаватиметься країнам, найбільше ураженим коронавірусом.

Як вже повідомлялося, минулого тижня Єврокомісія вже оприлюднила заходи, які надають країнам-членам додаткову гнучкість у використанні бюджетних коштів під час кризи, у тому числі, для підтримки закладів охорони здоров’я, для та замовлення необхідного медичного обладнання та для досліджень у пошуку вакцини проти вірусу.

Крім того, ЄС спрямує на вирішення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я гроші, що передбачені до кінця поточного року для трьох європейських фондів – Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду та Європейського фонду солідарності.

З мільярда євро з цих фондів будуть спрямовані на фінансування Інструменту ЄС з надзвичайної підтримки, з них 300 мільйонів євро будуть використані для рятувальної служби RescEU з метою створення загальноєвропейського резерву медичного обладнання.