Єврокомісія оголосила нову концепцію скороченого робочого дня на період пандемії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про впровадження нової концепції скороченого робочого дня, яка має підтримати компанії та працівників, котрі тимчасово залишилися без роботи через пандемію Covid-19.

Про це фон дер Ляєн заявила у відеозверненні, оприлюдненому на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Ми, європейці, страждаємо нині від найбільшої людської трагедії з часів війни. Серце кожного з нас розбите загибеллю тисяч людей, чиї життя забрав коронавірус. Найтяжчого удару зазнали Італія та Іспанія, ми у скорботі разом з ними», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що пандемія драматичним чином змінила життя кожного європейця. Мільйони людей не можуть ходити на роботу, але водночас вони вимушені купляти продукти та сплачувати рахунки. Компанії виплачують заробітну плату працівникам, навіть в умовах коли зараз вони не заробляють грошей. Щоб допомогти у цій ситуації, Європа висуває нову ініціативу з назвою Sure - State-supported short-time work. («короткотермінова робота за державної підтримки»).

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«Тисячі сильних та здорових компаній борються за виживання під час кризи. Вони потребують підтримки, щоб пройти крізь неї. Саме тому ми розробили цю концепцію короткотермінової праці. Її мета - допомогти Італії, Іспанії та всім іншим країнам, які зазнали тяжкого удару», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ця концепція заснована на досвіді успішного подолання фінансової кризи 2008 року.

«Концепція дозволяє зменшити ефект рецесії, утримувати людей на робочих місцях та дає компаніям змогу повернутися на ринки з новими силами. Ідея є простою. Якщо компанія не отримує замовлень або залишається без роботи внаслідок зовнішніх шокових явищ, на кшталт коронавірусу, вона не муситиме звільняти своїх працівників. Вона збереже за ними робочі місця, навіть якщо працівникам доведеться виконувати менший обсяг роботи. Решту часу працівники можуть, наприклад, опановувати нові навички на користь собі та своїй компанії», - пояснила очільниця Єврокомісії.

Така практика, на її переконання, дозволить «залатати дірки» в гаманцях працівників під час кризи, надасть їм можливість сплачувати за житло та купляти необхідне. Водночас така практика матиме позитивний ефект для всієї економіки. Як результат – компанії та працівники зможуть повернутися до нормального ритму роботи відразу після завершення кризи, коли знову зросте споживання та з’являться нові замовлення на продукцію.

«Це важливо, щоб негайно перезапустити економічний двигун Європи. На цьому тижні Єврокомісія запропонує новий інструмент на підтримку такої короткотермінової праці. Він допоможе найбільш ураженим країнам, а гарантується всіма країнами-членами. Це – прояв європейської солідарності в дії», - підсумувала Урсула фон дер Ляєн.