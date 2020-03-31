Більше півтора мільйони людей працюють в ЄС через кордони - президент Єврокомісії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із відеозверненням, в якому пояснила важливість скоординованого підходу країн ЄС до забезпечення швидкого транскордонного сполучення не лише для товарів, але й для людей, які працюють через кордони.

Повний текст її виступу оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.

«За останні тижні ми вжили рішучі заходи, щоб обмежити розповсюдження коронавірусу в ЄС. Певні національні уряди поновили контроль на внутрішніх кордонах. Але в нас є півтора мільйони людей, які живуть в одній країні ЄС, а працюють в іншій. Їм доводиться перетинати кордони, щоб потрапити на робочі місця. Багато з них виконують роботу, яка є важливою для всіх нас, щоб подолати цю кризу», - зауважила президент Єврокомісії.

За її словами, для того, щоб спростити цей процес, сьогодні Єврокомісія оприлюднила практичні поради для національних урядів щодо поводження з мобільними працівниками в ЄС. Метою є дозволити цим працівникам діставатися місця роботи без затримок, і водночас забезпечити для них безпеку та запобігти поширенню вірусу. Особливо це стосується тих людей, які працюють у секторах, які є критично важливими у боротьбі з коронавірусом – медики, працівники по догляду за дітьми та літніми людьми, пожежники, поліцейські, працівники транспорту тощо.

«Ми також потребуємо їжу для власного столу. Тож нам необхідно, щоб ті, хто її виробляє й доставляє, також мали можливість руху. Нам потрібні люди, які засівають або збирають наш врожай. Ми маємо забезпечити достатню кількість сезонних працівників в нашому аграрному секторі», - додала Урсула фон дер Ляєн.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Єврокомісія оприлюднила інструкцію щодо виконання заходів тимчасового обмеження необов’язкових подорожей до ЄС з третіх країн, яка, зокрема, робить виключення для громадян ЄС та членів їх родин, що повертаються в Європу, а також для сезонних працівників у сфері сільського господарства, роботу яких визнано критично важливою.

За даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.