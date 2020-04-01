У світі інфіковано вже понад 920 тисяч осіб
Коронавірус
Укрінформ
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 у світі перевищила 920 тисяч.
Про це повідомляє Worldometer.
Як зазначається, у світі налічується 927 539 підтверджених випадків коронавірусу. 46 472 хворих померли, 193 431 особа одужала.
Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у США - 210,7 тис. Друге місце посідає Італія, де інфіковано понад 110 тисяч осіб, третє - Іспанія з понад 102 тис. випадків захворювання.
Станом на 22:00 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки Covid-19. 20 хворих померли, 13 одужали.