У світі інфіковано вже понад 920 тисяч осіб

У світі інфіковано вже понад 920 тисяч осіб

Коронавірус
Укрінформ
Загальна  кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 у світі перевищила 920 тисяч.

Про це повідомляє Worldometer.

Як зазначається, у світі налічується 927 539 підтверджених випадків коронавірусу. 46 472 хворих померли, 193 431 особа одужала.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у США - 210,7 тис. Друге місце посідає Італія, де інфіковано понад 110 тисяч осіб, третє - Іспанія з понад 102 тис. випадків захворювання.

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Станом на 22:00 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки Covid-19. 20 хворих померли, 13 одужали.

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