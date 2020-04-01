Ан-124 “Руслан” втретє доправив меддопомогу в Чехію в рамках програми НАТО

Український літак Ан-124 «Руслан», який бере участь у програмі стратегічних авіаперевезень НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution), за запитом уряду Чеської Республіки здійснив третій рейс з Китаю та доставив до країни кілька тонн медичного обладнання для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Відповідне повідомлення оприлюднене у середу на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Вантажний літак, який перевіз декілька тонн терміново необхідного медичного вантажу з Китаю, включаючи респіратори та маски, здійснив посадку в аеропорті Пардубіце у вівторок ввечері (30 березня 2020 року) в рамках допомоги у боротьбі з коронавірусом. Це був третій такий транспортний політ з Китаю до Чеської Республіки, який був здійснений у березні за програмою стратегічних авіаперевезень НАТО SALIS, яка надає країнам НАТО, що беруть участь в програмі, доступ до транспортних літаків. Ця місія здійснена за дорученням Чеського уряду», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей рейс, як і два попередніх, був здійснений з дотриманням всіх заходів безпеки, що виключали особистий контакт екіпажу з персоналом аеропорту в Китаї.

«SALIS надає країнам НАТО гарантований доступ до п’яти літаків Антонова AN-124 протягом кількох днів. Дев’ять союзників по НАТО (Бельгія, Чеська Республіка, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія) беруть участь у цій програмі за підтримки Агентства НАТО з забезпечення та замовлень. Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Халле (Leipzig/Halle)», - зазначається в інформації Альянсу.

Читайте також: До Києва прибув літак з Китаю із черговою партією медичного вантажу

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2018 року Агентство НАТО з забезпечення та замовлень (NATO Support and Procurement Agency – NSPA) уклало контракт з компанією Antonov Logistics Salis зі штаб-квартирою у Німеччині, за яким НАТО протягом кількох днів отримує доступ до 5 літаків Aн-124. На додаток, контракт передбачає також можливість використання учасниками програми літаків Ан-22, Ан-225 та ІЛ-76.

НАТО має дві програми стратегічних авіаційних перевезень. Окрім SALIS, союзники по Альянсу використовують також програму SAC (NATO’s Strategic Airlift Capability), в рамках якої працюють три важкі транспортні літаки C-17 Globemaster. Ці літаки належать НАТО, витрати на їх утримання, обслуговування та експлуатацію розподіляються між союзниками по Альянсу.

Фото: nato.int