Італія продовжує карантин до 13 квітня
Укрінформ
Уряд Італії вирішив до 13 квітня продовжити обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу.
Про це інформує La Stampa.
"До 13 квітня продовжено всі обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.
На сьогодні в Італії зафіксовано 105 792 випадки коронавірусу, 12 428 осіб померли від недуги.
"Зараз ми не можемо робити помилок, надзвичайна ситуація не припинялася", - заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.
Урядовець зазначив, що дорога до перемоги над коронавірусом ще довга через відсутність вакцини.
За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних - 43 275, одужало 184 596 осіб.
Фото: ANSA