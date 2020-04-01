Україна може направити до Італії бригаду медиків - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не виключає направлення до Італії бригади українських медиків для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Про це він заявив на щоденній селекторній нараді, повідомляє пресслужба глави держави.

«Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії», – наголосив Зеленський.

Зазначається, що Президент сказав це після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.

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Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб, додали в Офісі Президента.

Як повідомлялось, у світі станом на ранок 1 квітня офіційно зафіксували 722 435 випадків інфікування коронавірусом, з них 33 997 пацієнтів померли, а 151 991 - одужав.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 142 502. Італія на другому місці за кількістю інфікованих - там 97 689 випадків.