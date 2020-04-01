У Зеленського обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів

В Україні можуть розгорнути мережу мобільних госпіталів для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це йшлося у середу на селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час наради також обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів. Чотири такі заклади вже працюють у зоні проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Фото: пресслужба глави держави