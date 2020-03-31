Кількість заражених у країнах Балтії перевищила 1,6 тисячі

За даними на полудень вівторка в балтійських країнах підтверджено 1 676 випадків коронавірусу COVID-19.

Сім смертей зареєстровано в Литві, чотири - в Естонії, про це свідчать дані BNS з офіційних джерел, повідомляє Delfi.

У Литві підтверджено 533 випадки зараження COVID-19, проведено 11 280 тестів, 7 людей померли.

У Латвії проведено 14 807 тестів, внаслідок чого коронавірус зафіксували у 398 осіб. У країні наразі немає жодного летального випадку.

В Естонії підтверджено 745 випадків зараження, проведено 12 401 тест, померли 4 людини.

За даними сайтa Worldometer, кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померло понад 39 тис. осіб.