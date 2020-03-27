У Латвії, Литві та Естонії вже 1200 заражених: статистика по країнах

За минулу добу в Латвії проведено 1089 аналізів на коронавірус, інфекцію підтверджено у 36 осіб.

Про це повідомляє в Twitter Центр профілактики та контролю захворювань.

«За минулий день загалом було проведено 1089 досліджень осіб, підозрюваних на наявність Covid-19, інфекція була підтверджена у 36 осіб. У Латвії було проведено 11702 обстеження, підтверджено, що заражені 280 осіб. 21 хворий стаціонарний (у легкому стані)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 березня в Латвії з'явилися перші невідстежені випадки інфікування Covid-19 - у людей не було контакту з хворими, вони не були за кордоном.

Міністерство охорони здоров'я Литви заявило, що на ранок п'ятниці в країні зафіксовано 345 підтверджених випадків Covid-19, інформує Delfi.

«Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 345. Це означає, що за добу підтвердили 55 нових випадків коронавірусу», - повідомили у відомстві.

Зазначається, що на даний момент видужала одна людина, хвороба забрала життя чотирьох.

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У Литві в зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закриті кордони, заборонені масові заходи, закриті всі магазини, крім продуктових і аптек. Карантин у зв'язку з коронавірусом подовжено до 13 квітня.

За останню добу в Естонії виявили 37 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих сягнула 575 осіб.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на Департамент здоров'я.

«Станом на ранок 27 березня коронавірус в Естонії було діагностовано у 575 осіб. За останню добу було виявлено 37 нових випадків зараження», - інформує відомство.

За добу в Естонії було зроблено 1 010 тестів на коронавірус.

Попередньої доби було виявлено 134 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Такий різкий стрибок фахівці пояснюють як зміною методики збору даних, так і тим, що в Естонії стали робити набагато більше тестів на коронавірус.

З початку епідемії в Естонії зроблено загалом 8121 аналіз.

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