Закриті парки та інші заборони: Польща посилює карантин

Польща з 1 квітня запроваджує чергові обмежувальні заходи з метою запобігання поширення коронавірусу у країні.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві заявили у вівторок прем’єр-міністр РП Матеуш Моравецький і міністр охорони здоров’я РП Лукаш Шумовський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо бути готовими до зростання кількості заражень, але одночасно хочемо обмежувати, зменшувати приріст зараження, щоб ми не дійшли до ситуації, яка зараз є в Італії чи Іспанії: до розподілу хворих, яких ще можна підключати до респіратора, а яких - уже ні”, - заявив Моравецький.

Він поінформував про введення чергових обмежень у країні, які запроваджуються з 1 квітня. Зокрема, відстань між сторонніми особами у публічному просторі має бути не меншою ніж 2 метри. У продуктових магазинах і супермаркетах запроваджується ліміт на перебування - до трьох осіб на одну касу, у поштових відділеннях – не більше двох осіб на одне вікно обслуговування. Перед входом до магазину кожна людина буде зобов’язана надіти одноразові рукавиці. Після кожного клієнта в магазині має проводитися дезінфекція платіжного терміналу. Також запроваджується заборона на функціонування у неділю будівельних супермаркетів.

У Польщі вводиться максимальне обмеження на відвідування місць відпочинку – парків, скверів, бульварів, забороняється функціонування сервісу оренди велосипедів. Крім того, забороняється функціонування перукарень, косметичних і тату-салонів.

Як повідомив Моравецький, пенсіонери матимуть виключне право відвідувати продовольчі магазини й аптеки з 10-ї до 12-ї години дня.

У країні вводиться заборона на функціонування готелів чи хостелів, за винятком місць, де проживають робітники, які працюють на будівництві чи в інших місцях.

За словами польського прем’єра, в РП також розширюється режим карантину: особу на карантині має бути ізольовано від сім’ї, а якщо це неможливо, тоді вся сім’я автоматично підпадає під 14-денний карантин. Кожна особа на карантині повинна мати у своєму мобільному телефоні додаток, за допомогою якого контрольні органи зможуть перевіряти, чи особа перебуває вдома.

Моравецький поінформував, що запроваджується також заборона на самостійний вихід з дому молоді до 18 років без супроводу батьків.

У громадському транспорті має зберігатися безпечна дистанція між пасажирами – через одне сидіння, а в офісах запроваджуються максимальні заходи дезінфекції робочих приміщень.

Усі медичні реабілітації переноситимуться на пізніший період, якщо вони не є нагальними.

Моравецький зазначив, що у Польщі очікується зріст безробіття. Він також не виключив значної рецесії польської економіки у світлі пандемії COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Шумовський зазначив, що розповсюдження коронавірусу можна призупинити обмеженням контактів між людьми на 80%. Він підкреслив, що чергові обмеження є абсолютно необхідними.

За його словами, станом на сьогодні щоденний приріст заражених у Польщі становить 200-250 осіб, а кожні кілька днів цей приріст подвоюється.

Шумовський повідомив, що нинішні обмеження вводяться на два тижні з можливістю продовження на наступний період.

Станом на 31 березня у Польщі зафіксовано 2132 випадки зараження коронавірусом, 31 людина померла.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeters станом на 15.00 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 801 962, смертей – 38 946, а одужали наразі вже 172 319 осіб.