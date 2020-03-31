Сенат Польщі прийняв антикризову програму на €45 мільярдів

Верхня палата парламенту Польщі о четвертій ранку (за київським часом) прийняла так званий “Антикризовий щит”: програму дій для підтримки економіки країни на суму 212 млрд злотих (понад 45 млрд євро).

Сенат Польщі вніс 104 поправки до закону, скасовуючи, зокрема, зміни, які пропонувалися Сеймом у виборчому кодексі, але залишаючи положення, якими на час епідемії та 30 днів після неї продовжуються дозвільні документи на перебування і роботу іноземців, у тому числі й українців, в Польщі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З огляду на очікування поляків, сенатори зробити певний вибір і під час цього засідання внесли лише ті поправки, які вважали ключовими… Сенатори усунули із закону положення, які не стосуються боротьби з коронавірусом”,- заявив після голосування маршалок Сенату Томаш Гродзький.

Він додав, що верхня палата планувала внести 2 тис. поправок до цього закону, але оскільки антикризову програму потрібно прийняти якомога швидше, то вони зупинилися лише на понад 100 з них.

Зокрема, Сенат скасував у законі поправку до виборчого кодексу країни, яка запроваджувала кореспонденційне голосування особами, які перебувають на карантині або які мають понад 60 років.

Як раніше інформувало агентство, загалом, антикризовий пакет у Польщі складатиметься з п’яти основних блоків: захисту робочих місць, підтримки системи охорони здоров’я, безпеки фінансової системи, підтримки підприємництва, а також розвитку інвестицій в публічному секторі.

У світлі внесення змін до Антикризової програми у Сенаті, закон знову повернеться на розгляд до нижньої палати парламенту РП. Позачергове засідання Сейму у цій справі відбудеться у вівторок. Очікується, що після його прийняття “Антикризовий щит” відразу підпише президент Польщі.

Раніше польська опозиція, яка має більшість у Сенаті Польщі, закидала правлячій більшості в Сеймі країни, що внесення змін до виборчого кодексу за 40 днів до президентських виборів є нелегітимним кроком. У Польщі триває дискусія щодо необхідності перенесення президентських виборів в Польщі з травня на пізніший термін у зв’язку з епідемією коронавірусу.