У Польщі заражених коронавірусом вже понад 2 тисячі, 31 особа померла

Станом на вечір 30 березня кількість заражених коронавірусом зросла до 2055 осіб, а померлих від COVID-19 до 31.

Про це повідомило у Twitter міністерство охорони здоров’я РП.

“Загалом кількість заражених становить 2055 осіб, 31 особа померла. Усі випадки підтверджено, зокрема у померлих осіб”, - йдеться в повідомленні міністерства.

(5/5) W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 2055/31 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 30, 2020

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський повідомив в понеділок, що кількість заражених зростатиме й надалі, оскільки зараз спостерігається лише початок епідемії.

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За його словами, на цьому тижні кількість проведених тестів на добу зросте до 5 тис. В Польщі на цей час 46 лабораторій проводить тести.

Фото: АА