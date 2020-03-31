У Польщі заражених коронавірусом вже понад 2 тисячі, 31 особа померла
Укрінформ
Станом на вечір 30 березня кількість заражених коронавірусом зросла до 2055 осіб, а померлих від COVID-19 до 31.
Про це повідомило у Twitter міністерство охорони здоров’я РП.
“Загалом кількість заражених становить 2055 осіб, 31 особа померла. Усі випадки підтверджено, зокрема у померлих осіб”, - йдеться в повідомленні міністерства.
(5/5) W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 2055/31 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 30, 2020
Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський повідомив в понеділок, що кількість заражених зростатиме й надалі, оскільки зараз спостерігається лише початок епідемії.
За його словами, на цьому тижні кількість проведених тестів на добу зросте до 5 тис. В Польщі на цей час 46 лабораторій проводить тести.
Фото: АА