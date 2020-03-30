У Польщі за ніч від коронавірусу померли четверо людей

У Польщі станом на ранок 30 березня кількість заражених коронавірусом зросла до 1905 осіб, за останню ніч від COVID-19 померли чотири особи.

Про це у Twitter повідомило Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“З прикрістю інформуємо про смерть ще чотирьох осіб, заражених коронавірусом. Це 71-річний чоловік у шпиталі в Познані, 83-річна жінка у лікарні в Тихах, 32-річна жінка і 80-річний чоловік у лікарні в місті Ланьцут”,- йдеться у твітах МОЗ Польщі.

Загалом упродовж неділі, 29 березня, було зафіксовано 202 нових випадки зараження COVID-19.

На карантині у зв’язку з COVID-19 в Польщі перебувають понад 100 тис. 215 осіб, добровільно пройти двотижневий карантин після повернення до Польщі зобов’язалися майже 170 тис. жителів РП. Водночас під санітарно-епідеміологічним наглядом в Польщі перебуває понад 52 тис. поляків.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик в ефірі Польського радіо в понеділок заявив, що Польща перебуває у початковій фазі епідемії коронавірусу. Щоденний приріст кількості заражених сягає 10-15%, що приблизно стільки ж, як і в інших європейських країнах.

Він зауважив, що попри обмеження на пересування, упродовж вікенду на вулицях і в парках польських міст було багато людей. Відтак уряд країни аналізує можливості запровадження додаткових обмежень щодо переміщення людей.

До таких додаткових кроків він відніс, зокрема, посилення поліцейських патрулів військовослужбовцями, які слідкуватимуть на вулицях міст за дотриманням вимог не виходити з дому без нагальної потреби.

Дворчик повідомив, що уряд країни розглядає можливість закупівлі тестів на виявленння коронавірусу в декількох країнах, зокрема в Південній Кореї.

Польська авіакомпанія LOT у рамках акції #LOTdodomu в понеділок здійснить п’ять спецрейсів з Норвегії (два), Швейцарії, США та Великої Британії.

Фото: АА