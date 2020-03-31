Фінляндія продовжує обмеження через коронавірус до 13 травня

Уряд Фінляндії повідомив про продовження вже прийнятих обмежень у рамках запровадженого в країні надзвичайного стану до 13 травня.

Про це повідомляє Yle.

"Серйозність епідемії коронавірусу в Фінляндії потребує продовження прийнятих урядом обмежень", - заявила на пресконференції прем'єр-міністр Марін Санна в понеділок увечері.

За її словами, вжиті заходи показали свою ефективність, тому обмеження будуть продовжені ще на місяць - до 13 травня. Зокрема, це стосується шкіл та інших навчальних закладів.

Заборона на перетин кордонів регіону Уусімаа залишається в силі до 19 квітня.

Обмеження на проведення масових заходів, а також обмеження, що стосуються ресторанної діяльності, триватимуть до 31 травня.

Крім того, уряд Фінляндії готує запровадження додаткових обмежень на перетин державних кордонів на півночі і заході. Пасажирський рух по морю буде зупинено, дозволять лише вантажні перевезення.

Як зазначає видання, загальна кількість інфікованих у Фінляндії сягнула 1313, 13 осіб померли.