Євросоюз вже повернув через COVID-19 понад 250 тисяч своїх громадян

Європейський Союз продовжує активну дипломатичну та організаційну роботу для повернення до Європи своїх громадян, які були захоплені кризою COVID-19 за кордоном.

Про це у понеділок під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші групи консульської підтримки та надзвичайний Координаційний центр цілодобово працюють, щоб допомогти країнам-членам у цій роботі та в організації рейсів з репатріації європейців. З початку епідемії до Європи завдяки таким перельотам організованим країнами-членами, вже повернулися близько 250 тисяч громадян ЄС. На додаток, завдяки інструментам Механізму ЄС із цивільного захисту були репатрійовані додатково 4384 громадянина ЄС", - сказав речник.

За даними Єврокомісії, європейцям, більше 400 тисяч яких на момент початку кризи знаходилися за кордонами ЄС, була надана допомога у поверненні з таких країн Китай, Японія, США, Марокко, Туніс, В’єтнам, Філіппіни, Єгипет, Домініканська Республіка, Колумбія, Коста-Ріка, Панама, Куба, Гондурас, Мексика, Кабо-Верде, Грузія, Гамбія, Сенегал, Гаїті та Малайзія.

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Велика Британія, яка на перехідний період після Brexit продовжує брати участь у діяльності Механізму ЄС із цивільного захисту, а також шість третіх країн, які також беруть у ньому участь – Ісландія, Норвегія, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія і Туреччина, також мали можливість скористалися програмами європейської підтримки для повернення своїх громадян. В рамках цих зусиль, за словами Еріка Мамера, протягом наступних кількох днів будуть здійснені ще понад 100 авіарейсів з третіх країн з метою репатріації людей.

Як вже повідомлялося, минулого тижня Єврокомісія оголосила про виділення 45 мільйонів євро з бюджету ЄС для підтримки зусиль країн-ЄС по репатріації своїх громадян. За існуючими правилами, Єврокомісія бере участь у фінансуванні таких перельотів, якщо рейси, які організовані окремими країнами-членами, на принципах солідарності приймають на борт громадян інших держав Євросоюзу.