Папа Франциск: Економіка важлива, але передусім - здоров'я людей

Папа Франциск надіслав листа голові Панамериканського комітету суддів за соціальні права судді Роберто Галлардо, в якому висловив високу оцінку рішенню урядів, які поставили на перше місце піклування про здоров’я людей.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

"Пишучи до свого давнього знайомого, Святійший отець поділяє стурбованість "зростанням пандемії в геометричній прогресії" і водночас висловлює захоплення поведінкою "численних людей, лікарів, медсестер, волонтерів, богопосвячених осіб, священиків, які ризикують життям, щоби лікувати хворих та захистити здорових від зараження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, глава Католицької церкви скерував свій погляд на умови, в яких опинилася значна частина людства. "Деякі уряди розпочали зразкову діяльність, із чітко визначеними пріоритетами для захисту населення", – пише він, визнаючи, що хоч і йдеться про заходи, які "створюють незручності для тих, які змушені їх дотримуватися", вони є незамінними для спільного добра.

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"Уряди, які долають кризу в цей спосіб, показують пріоритет своїх рішень: люди на першому місці. І це важливо, бо всі ми знаємо, що захист людей передбачає економічні втрати. Було б сумно, якби було обрано протилежне, що призвело б до смерті багатьох людей, до своєрідного вірусного геноциду", – додав Папа.

Водночас, за словами Святійшого отця, необхідно думати й про завтрашній день. Він розповів, що провів зустріч із Дикастерією служіння цілісному розвиткові людини, роздумуючи над актуальною ситуацією та над майбутнім. Папа вказує на важливість підготовки до того "пізніше", оскільки вже з’являються наслідки, з якими доведеться мати справу. Це і голод, зокрема серед людей, що не мають постійного місця праці, зростання насильства, поява лихварів.

Як посібник для роздумів над майбутнім економіки глава Католицької церкви пропонує думки економіста Маріанни Мадзукато, яка в книзі "Вартість усього. Хто її виробляє і хто користає з неї в глобальній економіці", що побачила світ 2018 року, розповідає про те, як спекулянти та рантьє вдають із себе творців цінності, пропонуючи переосмислення поняття "вартість" задля побудови іншого та кращого світу. "Думаю, це може допомогти в розмірковуванні над майбутнім", – зазначив Папа.

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Як повідомлялося, у світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли. В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Фото: ANSA