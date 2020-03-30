Папа Римський підтримав заклик ООН негайно припинити бойові дії у світі

Папа Римський підтримав заклик ООН негайно припинити бойові дії у світі

Укрінформ
Папа Римський Франциск приєднався до заклику Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо негайного припинення бойових дій у світі на тлі пандемії коронавірусу.

Про це він заявив після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 29 березня, повідомляє Радіо Ватикану.

"Приєднуюся до всіх, які прийняли цей заклик, та заохочую всіх дотримуватися його, зупинивши будь-які бойові дії, сприяючи створенню коридорів для гуманітарної допомоги, відкритості на дипломатичні вирішення та виявляючи увагу до найуразливіших", – сказав він.

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Понтифік побажав, щоб спільні зусилля в боротьбі проти пандемії привели всіх до визнання необхідності у зміцненні братерських зв’язкв як членів однієї родини.

"Конфлікти не вирішуються шляхом війни! Необхідно подолати антагонізм і суперечності шляхом діалогу та конструктивного шукання миру", – наголосив Папа.

Як раніше повідомляло агентство, Папа Франциск на порожній площі Святого Петра зачитав молитву, яку зазвичай читає на Різдво та Великдень, задля завершення світової пандемії коронавірусу.

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