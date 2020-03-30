Латвія залучає армію до охорони кордону з Росією

Військовослужбовці Міністерства оборони Латвії залучені до охорони латвійсько-російського кордону через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє DELFI.

«На прохання Державної прикордонної служби, починаючи з 30 березня, до охорони латвійсько-російського кордону залучено збройні сили Латвії», - йдеться у повідомленні.

З 1 квітня військовослужбовці допоможуть прикордонникам і на кордонах з Литвою та Естонією видавати й отримувати підтвердження від осіб, які в'їжджають в Латвію і перетинають її транзитом, про те, що ті будуть дотримуватися особливих заходів щодо стримування COVID-19 під час перебування в Латвії.

Як зазначив міністр оборони Артіс Пабрікс, на кордон відправлять сотні військовослужбовців Національних збройних сил. На латвійсько-естонському кордоні військовослужбовці чергуватимуть на чотирьох постах, на литовсько-латвійському - на двох.

Залучення латвійських військовослужбовців до охорони кордону передбачене на час дії на території Латвії режиму надзвичайного стану - до 14 квітня.

Однак Пабрікс не виключає, що за необхідності ця місія триватиме довше.

Фото: LETA