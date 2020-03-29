Коронавірус у Литві, Латвії та Естонії: загиблі є лише в одній країні

Міністерство охорони здоров'я Литви заявило, що на ранок неділі в країні було зафіксовано 437 підтверджених випадків Covid-19.

Про це інформує сайт відомства.

«Кількість підтверджених випадків (Covid-19 - ред.) в Литві - 437. Смертей від коронавірусу - 7. Кількість одужавших - 1. Вчора обстежено - 1524. На сьогоднішні перевірено 8424 зразки з підозрою на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу в Латвії коронавірусна інфекція підтверджена у 42 осіб. Таким чином, число діагностованих хворих Covid-19 досягло 347-ми.

Про це повідомляє в Twitter Центр профілактики та контролю захворювань

«За минулий день було обстежено 1057 осіб з підозрою на Covid-19, з яких 42 підтвердилися. У Латвії за весь час було проведено 13 805 обстежень, і 347 чоловік виявилися зараженими. 24 пацієнти були госпіталізовані (плюс 21 із середнім ступенем тяжкості хвороби, 3 - у тяжкому стані)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Латвія активно проводить аналізи за оновленим алгоритмом. Рішення про те, що замість співгромадян, що повернулися з-за кордону, активніше почнуть обстежувати на Covid-19 інші групи населення, МОЗ ухвалив 21 березня.

За добу в Естонії виявили 39 нових випадків зараження на коронавірус, таким чином, загальне число інфікованих досягло 679 чоловік.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR з посиланням на Департамент здоров'я.

«Станом на ранок 29 березня, коронавірус в Естонії був діагностований у 679 осіб. За останню добу в Естонії зробили понад тисячу тестів на виявлення коронавірусу, з яких 4%, або 39 аналізів виявилися позитивними», - інформує відомство.

Станом на вечір суботи, в країні госпіталізовано 56 осіб, 10 з них - у критичному стані. Вже 20 осіб одужали, а двоє померли.