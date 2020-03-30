Аналітик порахував, скільки "Газпром" вже витратив на "Північний потік"

Вартість проєкту "Північний потік" з врахуванням не лише двох підводних гілок-газопроводів Балтійським морем, а й сухопутного газотранспортного коридору, яким природний газ йде з півострова Ямал до Німеччини, може становити близько $100 мільярдів.

Таку думку висловив в коментарі власному кореспонденту Укрінформу російський незалежний аналітик нафтогазового сектору, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

"І тому, якщо враховувати, що вартість будівництва цього коридору (газотранспортного коридору з півострова Ямал до Торжка – ред.) була десь 70-80 млрд доларів, приплюсувати два потоки по дну Балтики – один коштував близько 10 млрд, а другий десь 9-10 млрд – то виходить, що вся ця вигадка обійшлася приблизно в $100 мільярдів", – заявив експерт.

За його словами, приблизна вартість сухопутної газової інфраструктури під "Північний потік" була порахована "ООО "ВНИИГАЗ" в документі під назвою "Программа комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий". За цифрами на 2008 рік, вартість газового коридору від Ямалу лише до Торжка оцінювалася у 79-93 мільярди доларів США.

Крутіхін зазначив, що на цей газотранспортний коридор з Ямалу були витрачені величезні кошти, хоча можна було замість нього побудувати лише перемичку між існуючими мережами.

"Північний потік-2" лише в морській своїй частині коштує понад 9 мільярдів. А скільки коштувало побудувати територією Росії новий газовий коридор? Там же в деяких місцях по 5-8 труб іде паралельно! Величезні гроші в землю закопані. При тому, що можна було спокійно зробити перемичку до Ямбурга з Бованенковського родовища, і качати по наявних, досить справних мережах "Газпрому". Тим більше, що старі гігантські родовища "Газпрому" перебувають на стадії затухання видобутку – і мережі там напівпусті", - заявив він.

Про те, що проєкт від самого початку не був комерційним, свідчить і порівняльний аналіз вартості "ямалського" газу та прогнозованої ціни його реалізації. Відповідно до тих же розрахунків "ВНИИГАЗ", до 2035 року "Газпром" буде в мінусі на $6,4 на кожній тисячі кубометрів проданого газу з Ямалу.

"Якщо взяти весь об’єм газу, який буде проданий до 2035 року, і порівняти з тим, скільки витрачено на всю цю інфраструктуру, то виходить, що на кожній тисячі кубометрів втрачається $6,4", - констатував партнер консалтингової компанії RusEnergy, який переконаний, що "Північний потік" ніколи не окупиться.

За словами аналітика, навіть, якщо відкинути інвестиційну складову і рахувати лише операційні витрати – скільки коштує качати газ з Ямалу в Німеччину та підтримувати трубу в робочому стані, – то все одно проєкт може залишатися збитковим.

"Є таке побоювання, і я думаю – правильне побоювання, що навіть на операційних витратах "Газпром" програє: тобто, він втрачає на цьому проєкті гроші, бо ціна на газ зараз низька. Тоді у 2008 році розрахунок ціни був зовсім інший – $250-270 за тисячу кубометрів, а зараз в Європі "Газпром" продає газ по $110-140. І тому це прокачування газу від Бованенковського родовища на Ямалі до Німеччини не виправдовується", – стверджує Крутіхін.

Він взагалі припускає, що для керівництва РФ "Північний потік-2" зараз уже "не такий і важливий", а тому його можна було б і "списати". З однієї простої причини: підрядники проєкту – передусім, з оточення президента Путіна – своє вже заробили. На переконання експерта, як "Північний потік" у Європу, так і "Сила Сибіру" в Китай – класичні приклади неокупних державних інвестицій у проєкти, які приносять величезні прибутки лише підрядникам.

Детальніше читайте у матеріалі "Яка реальна вартість "Північного потоку" на сайті Укрінформу.