Погоджене припинення вогню в Ідлібі має поширитись на всю Сирію – ЄС

Євросоюз приєднався до заклику спеціального посланника ООН Гейра Педерсена щодо встановлення негайного та загальнонаціонального режиму припинення вогню у Сирії для організації заходів з боротьби проти пандемії Covid-19.

Заяву речника ЄС оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

«Щойно погоджене припинення вогню в Ідлібі є крихким. Воно має дотримуватися та поширитися на всю Сирію. Завершення насильства в країні є важливим саме по собі, але зараз воно є передумовою для зупинення поширення коронавірусу та для захисту населення від його потенційно катастрофічних наслідків, зокрема в Ідлібі, де перебуває велика кількість переміщених осіб», - йдеться у заяві речника ЄС.

Водночас, Євросоюз підтримав звернення спецпосланника ООН з метою домогтися масштабного звільнення ув’язнених, що утримуються сирійським режимом.

Євросоюз ще раз закликав до повного припинення насильства в Сирії та пошуку політичного рішення для врегулювання конфлікту відповідно до Резолюції РБ ООН 2254.

«Ми підтримували народ Сирії протягом десяти років війни, і ми допоможемо йому також у боротьбі з цим викликом. ЄС уже працює з міжнародними партнерами, агенціями ООН та неурядовими організаціями над тим, щоб збільшити масштаби відповіді на пандемію», - наголосив речник ЄС.

Як повідомлялося, 24 березня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у спеціальному відеозверненні закликав до негайного припинення бойових дій по усьому світові через глобальне поширення коронавірусу.

За даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

фото: opinionua