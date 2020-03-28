Туреччина повністю закриває міжнародне авіасполучення

Влада Туреччини посилює заходи боротьби з коронавірусом, зокрема припиняє авіаційне сполучення з іншими країнами та обмежує міжміські перевезення.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив у зверненні до народу, передає власкор Укрінформу.

«Міжнародні авіаперельоти повністю припиняються. Для переміщення між містами потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від губернаторів, це стосується насамперед 30 найбільших міст. В офісах працюватиме лише необхідний персонал», - зазначив Ердоган.

За його словами у всіх провінціях країни буде створено спеціальні ради на чолі з губернаторами, які забезпечуватимуть виконання цих заходів та в разі потреби встановлюватимуть додаткові обмеження.

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Також Ердоган оголосив, що для запобігання поширенню коронавірусу, у вихідні будуть закриті парки та інші громадські місця.

У Туреччині вже запроваджено пакет заходів для підтримки населення та економіки в розмірі 100 млрд турецьких лір ($15,6 млрд).

Тим часом за минулу добу в Туреччині від коронавірусу померли 17 людей, підтверджено 2069 нових випадків зараження.

«За останні 24 години ми виявили 2069 випадків зараження. Загальна кількість сягнула 5698. Сьогодні 17 хворих померли, загалом ми втратили 92 осіб», - заявив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

Водночас, за його словами, 42 пацієнти одужали та були виписані з лікарень.