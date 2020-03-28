Туреччина повністю закриває міжнародне авіасполучення

Туреччина повністю закриває міжнародне авіасполучення

Укрінформ
Влада Туреччини посилює заходи боротьби з коронавірусом, зокрема припиняє авіаційне сполучення з іншими країнами та обмежує міжміські перевезення.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив у зверненні до народу, передає власкор Укрінформу.

«Міжнародні авіаперельоти повністю припиняються. Для переміщення між містами потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від губернаторів, це стосується насамперед 30 найбільших міст. В офісах працюватиме лише необхідний персонал», - зазначив Ердоган.

За його словами у всіх провінціях країни буде створено спеціальні ради на чолі з губернаторами, які забезпечуватимуть виконання цих заходів та в разі потреби встановлюватимуть додаткові обмеження.

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Також Ердоган оголосив, що для запобігання поширенню коронавірусу, у вихідні будуть закриті парки та інші громадські місця.

У Туреччині вже запроваджено пакет заходів для підтримки населення та економіки в розмірі 100 млрд турецьких лір ($15,6 млрд).

Тим часом за минулу добу в Туреччині від коронавірусу померли 17 людей, підтверджено 2069 нових випадків зараження.

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«За останні 24 години ми виявили 2069 випадків зараження. Загальна кількість сягнула 5698. Сьогодні 17 хворих померли, загалом ми втратили 92 осіб», - заявив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

Водночас, за його словами, 42 пацієнти одужали та були виписані з лікарень.

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