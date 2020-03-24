У Туреччині за порушення карантину штрафують майже на $500

У Туреччині запровадили штрафи за невиконання карантинних заходів, зокрема тим, хто порушив 14-денну ізоляцію після прибуття з-за кордону, загрожує штраф 3150 турецьких лір (485 доларів США).

Контроль перебування в місці карантину перевіряють правоохоронці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Перший штраф в країні за недотримання заходів карантину було виписано парі експатів у Коньї, які вийшли з дому попри заборону. Відповідно, штраф склав подвійну суму - 6 тисяч 300 турецьких лір», - повідомили в губернаторстві міста Коньї.

Із якої країни прибули порушники, не повідомляється. Штрафи вже застосовуються по всій країні. Такий самий штраф передбачено і для громадян, старших 65 років та осіб з хронічними захворюваннями, які не дотримуються заборони виходити на вулицю. Для потреб таких категорій громадян було організовано гарячі телефонні лінії, де можна залишити перелік необхідних продуктів чи речей першої необхідності, які будуть згодом адресно доставлені.

За дотриманням карантинного режиму слідкує поліція. В першу чергу перевіряють парки, спортивні майданчики, прогулянкові зони, місця проведення пікніків, також зупиняють на вулицях людей, які на вигляд старші 65 років.

Відповідно до законодавства, після штрафу, за умови другого порушення карантину, передбачене ув’язнення від 2 місяців до року.

За останніми даними, в Туреччині за минулу добу виявлено 293 випадки коронавірусу, 7 людей померли. Таким чином, кількість смертей у країні зросло до 37, інфікованих – до 1529.

Фото: АА