Глава Дому Габсбургів одужав після коронавірусу

Глава Дому Габсбургів, президент Пан'європейського руху Австрії Карл Габсбург-Лотаринзький, який три тижні тому був інфікований COVID-19, одужав після хвороби.

Про це повідомляє сайт Пан'європейського руху Австрії.

"Щойно я отримав повідомлення про зняття карантину після негативного тесту на коронавірус. Таким чином, після зараження COVID-19 майже три тижні тому я знову офіційно здоровий", - заявив 59-річний Карл Габсбург-Лотаринзький.

Він подякував усім, хто підтримував його в цей час.

Водночас, попри припинення домашнього карантину, Карл фон Габсбург поки що не планує повертатися до соціального життя.

"Ситуація така, що ліпше залишатися вдома. Це – найкраща можливість перешкодити подальшому поширенню вірусу", - наголосив очільник Пан'європейського руху Австрії.

Фото: Katharina Schiffl