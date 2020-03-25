В Австрії з початку пандемії – 5519 випадків коронавірусу

Станом на 14.00 середи в Австрії виявлено 5519 випадків інфікування коронавірусною інфекцією Covid-19, госпіталізовано 240 осіб з важким перебігом захворювання, 27 з яких знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії з посиланням на дані австрійського МОЗ.

Порівняно з минулим днем зафіксовано зростання кількості заражених осіб на 17,7%, що є меншим від показника минулої доби, коли зростання становило понад 24%.

У 5279 інфікованих коронавірусом людей спостерігається м’який перебіг захворювання, вони знаходяться у самоізоляції.

Від коронавірусу вже померли 30 австрійців, здебільшого це люди похилого віку.

Найбільшу кількість хворих виявлено у прикордонній з Італією федеральній землі Тіроль (1385 осіб), у Верхній Австрії (904), Нижній Австрії (748) та Відні (700). На території Тіроля діє режим карантину, за дотриманням якого слідкує поліція.

Статистику осіб, які одужали, федеральне міністерство з питань соціального захисту, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії наразі припинило публікувати. Це пояснюється тим, що не всі дані вносяться автоматично у систему МОЗ, але протягом наступних днів питання буде вирішено. До цього протягом кількох днів в статистиці зазначалися лише 9 осіб, які одужали.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня, в Австрії діє оновлений пакет жорстких заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу. По всій республіці припинили роботу усі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. У церквах припинено відкриті богослужіння, заборонені усі масові заходи та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури. Введено заборону на зібрання людей на вулиці у кількості більше 5 осіб, від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у разі необхідності. Порушення карається високими адміністративними штрафами.

Для допомоги органам влади у боротьбі з коронавірусом Австрія проведе часткову мобілізацію військовослужбовців сил резерву ("Miliz"), що відбудеться уперше після Другої світової війни – загалом 3000 осіб, що становить 10% від усього резерву. Також призупинено демобілізацію військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.