Австрія отримає з Китаю 20 мільйонів медичних масок — Курц

Лише один Китай поставить в Австрію близько 20 мільйонів медичних масок, з яких 5 мільйонів - вже цього тижня.

Про це заявив під час пресконференції у Відні у вівторок федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нам безперервно надходять постачання, у наступні дні та тижні – з Німеччини, Малайзії, і, передусім, з Китайської Народної Республіки. І ми особливо дякуємо за 20 мільйонів захисник масок, які ми отримаємо з КНР. Перші п’ять мільйонів надійдуть вже цього тижня", - заявив канцлер.

Напередодні у понеділок у Віденському міжнародному аеропорту ("Відень-Швехат") приземлилися два лайнери "Австрійських авіаліній", які привезли з Китаю 130 тонн захисного спорядження. Вже наступного дня воно у супроводі поліції було відправлено на південь країни до найбільш враженого коронавірусом регіону Тіроль, звідки, частина також піде до італійського Південного Тіролю.

Перед цим, 20 березня, 150 тис. масок та 3 тис. захисних костюмів на потреби рятувального та медичного персоналу у Нижній Австрії та Відні передала китайська технологічна компанія CRRC, яка має своє представництво в Австрії.

Певною мірою, Китай зараз відповідає на надану раніше допомогу австрійською стороною: після спалаху коронавірусу у китайському Ухані 22 лютого Австрія спільно з Червоним Хрестом відправила до Китаю 100 тисяч захисних масок, 2,4 млн одноразових рукавичок, 2 тисяч захисних окулярів та 20 тисяч пляшок з дезінфекційною рідиною.

Як повідомляють австрійські ЗМІ, у 9-мільйоній Австрії, окрім іншого, почали використовувати і маски-респіратори класу FFP1, які були вироблені та закуплені у 2006 році на хвилі поширення "пташиного грипу". Загалом тоді міністерством охорони здоров’я було викуплено 7,7 млн масок, які вже були незатребувані аптеками.

На початку березня 1,6 мільйона таких масок були передані органам влади з армійських складів. Маски, щоправда, мали термін придатності до 2016 року, однак, згідно з проведеною оцінкою, їх все ще можна використовувати.

Фото: ЕРА