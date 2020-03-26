ЄС нагадує про важливість Конвенції про заборону бактеріологічної зброї

З нагоди 45 річниці з дня набуття чинності міжнародною Конвенцією з заборони бактеріологічної та токсинної зброї Євросоюз нагадав про важливість цього документу для глобальної безпеки та закликав до зміцнення та розвитку цього правового акту.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена у четвер на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«26 березня відзначається 45-та річниця набуття чинності Конвенції про заборону бактеріологічної та токсинної зброї. Ця Конвенція є наріжним каменем міжнародних зусиль щодо запобігання розробці біологічних агентів або токсинів, їх виробництву або отриманню іншим чином для використання в якості зброї. Цей документ – критичний елемент нашої колективної безпеки, один з ключових інструментів багатосторонньої системи роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення», - йдеться у документі.

Речник ЄС нагадав, що з 1975 року до конвенції приєдналися 183 держави та закликав решту ухвалити цей документ без зволікання, оскільки він має універсальне значення для всіх в упередженні глобальних загроз.

«Європейський Союз та його країни-члени беруть потужну участь у міжнародних зусиллях для покращення біологічної безпеки по усьому світу. З 2006 року ЄС виділив близько 15 мільйонів євро на пряму підтримку Конвенції, а також на проєкти із зміцнення біологічної безпеки, наприклад в Україні та у ряді країн Латинської Америки. Оскільки ми наближаємося до 9-ї Оглядової конференції щодо цієї Конвенції, яка має відбутися у 2021 році, Європейський Союз працюватиме над втіленням конкретних заходів для зміцнення та подальшого розвитку конвенції», - йдеться у заяві речника ЄС.

Україна офіційно приєдналася до «Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної і токсинної зброї та про їх знищення» 26 березня 1975 року, ще за часів СРСР.

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31 липня 2019 року Рада ЄС прийняла резолюцію в рамках Спільної політики із закордонних справ і безпеки (CFSP) на підтримку біологічної безпеки в Україні відповідно до імплементації резолюції РБ ООН 1540 (2004) щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів їх доставки.

22 січня 2020 Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом «Єдине здоров’я» на період до 2025 року та план заходів щодо її реалізації. Документ передбачає поетапне створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту, спрямованої на захист здоров’я людини та навколишнього середовища від впливу небезпечних біологічних агентів, зокрема таких, що можуть призвести до надзвичайних ситуацій і загрожувати національній та міжнародній безпеці.