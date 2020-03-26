У Росії - 182 нові випадки коронавірусу, кількість заражених сягнула 833

За добу в Росії коронавірусну інфекцію діагностували у 182 осіб.

Загальна кількість виявлених випадків становить 833 осіб у 55 регіонах країни, повідомляє Інтерфакс із посиланням на оперативний штаб.

«Загальна кількість офіційно зареєстрованих випадків нової коронавірусної інфекції у Росії збільшилася за добу на 182 і становить 840», - йдеться в повідомленні.

При цьому потрібно врахувати, що раніше 7 випадків Covid-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму. З огляду на це статистика по Росії виглядає таким чином - загальна кількість інфікованих 833 людини в 55 регіонах.

Повідомляється, що за добу повністю одужали 9 осіб.

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Загалом нові випадки зареєстровано в 18 регіонах. 136 із 182 позитивних тестів - у Москві. Ще сім - у Свердловській області, по п'ять - у Санкт-Петербургу і Пермському краї, чотири - в Якутії, по три - в Ставропольському і Красноярському краях, Челябінській області і Татарстані, по два - в Псковській, Самарській областях, Бурятії і Ханти-Мансійському автономному окрузі, по одному в Хакасії і Кемеровській області.

В оперативному штабі Москви уточнюють, що громадяни з підтвердженим діагнозом відвідували країни, в яких коронавірусна інфекція найбільш активна. Всі ці поїздки були здійснені за останні два тижні