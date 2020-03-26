Німецька контррозвідка зацікавилася поданням RT Deutsch новин про коронавірус

Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) та Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) моніторять, як російський мовник Russia Today Deutsch висвітлює тему епідемії коронавірусу в ФРН.

Про це повідомило видання Bild.

"Наразі викривлені повідомлення державної пропаганди Путіна про епідемію коронавірусу в Німеччині вимагає дій відомства із захисту конституції", - пише видання.

Російський державний мовник RT Deutsch тижнями релятивізує та інструменталізує кризу в Німеччині. Заходи, що їх вживає федеральний уряд, піддаються критиці як сіяння паніки та намагання "отримати більший контроль над суспільством".

"Доходить до тверджень, що ніякої епідемії взагалі немає", - йдеться у повідомленні.

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Все це подається у поєднанні "класичних новин, результатів опитувань, думок і експертних дискусій". Одна лише програма від 20 березня під заголовком: "Епідемія, якої ніколи не було", була переглянута не менше 657 тисяч разів.

Речник МВС ФРН Петер Альтер не підтвердив напряму, чи дійсно відповідні структури надають особливої уваги діяльності RT Deutsch, але зазначив, що "Інтернет-телебачення RT Deutsch, яке експлуатується Росією в Німеччині німецькою мовою, відоме Федеральному управлінню із захисту конституції". Він зауважив, що всі органи безпеки уважно дивляться за тим, як може використовуватися тема коронавірусу з метою інструменталізації та дезінформації. Альтер підкреслив, що "цільова дезінформація та неправильна інформація можуть загрожувати громадській безпеці та порядку".

Речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт зазначив, що органи влади намагаються забезпечувати професійною та обгрунтованою інформацію по власних каналах, також є ЗМІ, які виконують чудову, поважну та професійну інформаційну роботу. Водночас він закликав не дозволяти собі панікувати через спотворені повідомлення та fake-news, які, на жаль, також розповсюджуються з метою поширити невпевненість і розгубленість.