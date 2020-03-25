Ассанжа не відпустили під заставу через коронавірус

Суддя Вестмінстерського магістрату у Лондоні відмовилася відпускати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа з в’язниці через спалах коронавірус у країні.

Про це повідомляє Independent.

«Суддя відмовилася відпускати Джуліана Ассанжа з в’язниці через спалах коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, адвокати засновника WikiLeaks просили суддю відпустити під заставу Ассанжа, тому що він є «вразливим» щодо Covid-19.

Проте суддя Вестмінстерського магістрату у Лондоні заявила, що поточна пандемія коронавірусу не є підставою для звільнення Ассанжа з в’язниці.

Сам австралієць нині очікує на екстрадицію до США за звинуваченнями у публікації документів щодо війн в Афганістані й Іраку.

Як відомо, у травні 2019 року Ассанж був ув’язнений на 50 тижнів за порушення умов виходу під заставу, коли він втік до посольства Еквадору в Лондоні, де потім переховувався майже сім років.

Він був заарештований 11 квітня минулого року британською поліцією, позаяк влада Еквадору скасувала рішення щодо надання Ассанжу громадянства країни.

Як повідомляв Укрінформ, Уряд Об’єднаного Королівства розглядає можливість звільнення деяких злочинців із в'язниць в Англії та Уельсі для того, щоби зменшити тиск на пенітенціарну систему, викликаний пандемією коронавірусу.

Фото: apimages