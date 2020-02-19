У Трампа спростували, що він хотів помилувати Ассанжа

Білий дім категорично заперечив інформацію про те, ніби Трамп запропонував помилувати засновника WikiLeaks Ассанжа, якщо той спростує причетність Москви до зламу серверів Демпартії США.

Відповідну заяву оприлюднила речниця президента США Стефані Грішем, повідомляє The Week.

"Президент Трамп ніколи не говорив з Рорабейкером на цю тему", - так Грішем прокоментувала інформацію про те, буцімто колишній конгресмен Дейна Рорабейкер отримав від Трампа доручення передати адвокату Ассанжа пропозицію про помилування засновника WikiLeaks.

Грішем назвала цю інформацію "цілковитою вигадкою та брехнею". Вона також заявила, що Трамп узагалі не знайомий з Рорабейкером і знає про нього лише те, що той колись був членом Конгресу.

Як повідомлялося, британське видання The Guardian розповсюдило з посиланням на Лондонський суд інформацію про те, нібито Дональд Трамп запропонував Ассанжу помилування, якщо той заявить, що Росія не була причетна до витоку листування Демократичної партії США.

Фото: Jack Taylor/Getty Images