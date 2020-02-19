Трамп запропонував помилувати Ассанжа в обмін на виправдання Кремля - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп запропонував помилувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в обмін на те, що Асандж спростує причетність Москви до зламу серверів Демократичної партії.

Про це пише The Guardian.

"Дональд Трамп запропонував Джуліану Асанджу помилування, якщо він заявить, що Росія не причетна до витоку листування Демократичної партії", - повідомили у Лондонському суді. Таке повідомлення від президента США міститься у заяві адвоката Ассанжа у Вестмінстерському світовому суді в Лондоні.

У заяві адвоката Ассанжа Дженніфер Робінсон йдеться, що колишній конгресмен-республіканець Дейна Рорабейкер "збирається відвідати Ассанжа та каже, що за дорученням президента пропонує помилування або якийсь інший вихід, якщо Ассанж заявить, що РФ не має нічого спільного з витоками електронних листів Національного комітету Демократичної партії". Юрист Едвард Фіцджеральд заявив, що має докази того, що Дейна Рорабейкер прагнув зустрітись з Ассанжем, коли той ще перебував у посольстві Еквадору у серпні 2017 року.

Як повідомлялося, влітку 2016 року — за кілька місяців до президентських виборів в США — на сайті WikiLeaks опублікували тисячі листів Нацкомітету Демократичної партії США. Вважається, що до цього причетна РФ, яка таким чином сприяла обранню Трампа президентом США.

У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору у Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних документів про операції США в Іраку та Афганістані. Пізніше шведські органи юстиції припинили розслідування відносно засновника WikiLeaks.

Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року через неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, у диппредставництві якої ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд у Лондоні у травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.