Трамп запропонував помилувати Ассанжа в обмін на виправдання Кремля - ЗМІ
Про це пише The Guardian.
"Дональд Трамп запропонував Джуліану Асанджу помилування, якщо він заявить, що Росія не причетна до витоку листування Демократичної партії", - повідомили у Лондонському суді. Таке повідомлення від президента США міститься у заяві адвоката Ассанжа у Вестмінстерському світовому суді в Лондоні.
У заяві адвоката Ассанжа Дженніфер Робінсон йдеться, що колишній конгресмен-республіканець Дейна Рорабейкер "збирається відвідати Ассанжа та каже, що за дорученням президента пропонує помилування або якийсь інший вихід, якщо Ассанж заявить, що РФ не має нічого спільного з витоками електронних листів Національного комітету Демократичної партії". Юрист Едвард Фіцджеральд заявив, що має докази того, що Дейна Рорабейкер прагнув зустрітись з Ассанжем, коли той ще перебував у посольстві Еквадору у серпні 2017 року.
Як повідомлялося, влітку 2016 року — за кілька місяців до президентських виборів в США — на сайті WikiLeaks опублікували тисячі листів Нацкомітету Демократичної партії США. Вважається, що до цього причетна РФ, яка таким чином сприяла обранню Трампа президентом США.
У 2012 році Джуліан Ассанж сховався в посольстві Еквадору у Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його в США, де викривача хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних документів про операції США в Іраку та Афганістані. Пізніше шведські органи юстиції припинили розслідування відносно засновника WikiLeaks.
Поліція Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий у червні 2012 року через неявку викривача на судове засідання за повісткою. Південноамериканська держава, у диппредставництві якої ховався засновник WikiLeaks, позбавила його притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Суд у Лондоні у травні засудив його до 50 тижнів позбавлення волі.