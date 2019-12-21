Ассанж дав свідчення щодо “шпигунства” у посольстві Еквадору в Лондоні

Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж дав свідчення у мадридському суді по відеозв'язку з Британії в рамках розслідування його заяв про те, що іспанська фірма шпигувала за ним, коли він жив у посольстві Еквадору в Лондоні.

Про це повідомляє 9NEWS.

“Ув'язнений засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж постав у мадридському суді по відеозв'язку з Британії в рамках розслідування щодо його тверджень про те, що іспанська фірма шпигувала за ним, коли він жив у посольстві Еквадору в Лондоні”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з твердженнями Ассанжа, з червня 2017 до початку 2018 року іспанська приватна охоронна компанія Undercover Global SL встановила у посольстві мікрофони, а потім камери.

За словами Ассанжа, записи розмов між ним та його адвокатом були надіслані “органам з Еквадору й агентам у США”.

У МЗС Еквадору та Центральному розвідувальному управлінні США відмовилися коментувати цю справу.

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Як повідомлялося, 19 листопада прокуратура Швеції припинила розслідування стосовно австралійського викривача Джуліана Ассанжа за підозрою в згвалтуванні жінки у 2010 році. Отримані "докази недостатньо переконливі, щоб висунути офіційне обвинувачення" Ассанжу, заявило відомство, що у травні 2019 року повторно відкрило кримінальну справу і видало європейський ордер на його арешт.

Поліція Великої Британії у квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий в червні 2012 року за неявку на судове засідання за повісткою.

Еквадор позбавив його притулку через порушення міжнародних конвенцій. А 1 травня суд в Лондоні засудив Ассанжа до 50 тижнів позбавлення волі. Він перебуває у в'язниці суворого режиму Белмарш поблизу Лондона.

Джуліан Ассанж з 2012 року переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією у справі про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його до США, де Ассанжа хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних військових документів про операції США в Іраку і Афганістані.

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