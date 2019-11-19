У Швеції зупинили розслідування справи Ассанжа про зґвалтування
Про це повідомляє The Local.
“Шведські прокурори вирішили закрити розслідування про ґвалтування проти Джуілана Ассанжа. Таким чином припиняться розслідування, яке було розпочате у 2010 році”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розслідування стосується подій серпня 2010 року після того як австралієць Ассанж на конференції у Стокгольмі познайомився зі шведською жінкою.
Як відомо, засновник Wikileaks Джуліан Ассанж був заарештований цьогоріч 11 квітня після семи років, проведених в посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін в 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу. Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за обвинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема, імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.
У Швеції у 2010 році Ассанжа також обвинуватили в сексуальних домаганнях і згвалтуванні. Він все заперечує.