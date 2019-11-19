У Швеції зупинили розслідування справи Ассанжа про зґвалтування

Прокуратура Швеції вирішила закрити справу про зґвалтування проти засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє The Local.

“Шведські прокурори вирішили закрити розслідування про ґвалтування проти Джуілана Ассанжа. Таким чином припиняться розслідування, яке було розпочате у 2010 році”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідування стосується подій серпня 2010 року після того як австралієць Ассанж на конференції у Стокгольмі познайомився зі шведською жінкою.

Як відомо, засновник Wikileaks Джуліан Ассанж був заарештований цьогоріч 11 квітня після семи років, проведених в посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін в 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу. Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за обвинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема, імен засекречених джерел, а також у змові з екс-аналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.

У Швеції у 2010 році Ассанжа також обвинуватили в сексуальних домаганнях і згвалтуванні. Він все заперечує.