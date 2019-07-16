Ассанжа не екстрадують у країну зі смертною карою - МЗС Британії
Про це інформує EFE.
"Британський міністр у справах Америки та Європи Алан Данкан підтвердив у понеділок після зустрічі з міністром закордонних справ Еквадору Хосе Валенсією, що засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа не екстрадуватимуть до жодної держави, де є смертна кара, згідно з спільною домовленістю двох держав", - йдеться у повідомленні.
На спільній пресконференції з головою МЗС Еквадору Хосе Валенсіа у місті Кіто, Данкан заявив, що Лондон гарантує належну процедуру у процесах, що тривають проти Ассанжа, та турбується про його здоров'я, й не дозволить екстрадувати його "в будь-яке місце, де йому може загрожувати страта".
Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.
Сполучені Штати наполягяють на видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з військовим ексаналітиком, рядовим Челсі Меннінгом щодо доступу до таємної інформації.