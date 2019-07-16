Ассанжа не екстрадують у країну зі смертною карою - МЗС Британії

Британський міністр у справах Америки та Європи Алан Данкан запевнив, що засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа не видадуть державі, де можлива смертна кара.

Про це інформує EFE.

"Британський міністр у справах Америки та Європи Алан Данкан підтвердив у понеділок після зустрічі з міністром закордонних справ Еквадору Хосе Валенсією, що засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа не екстрадуватимуть до жодної держави, де є смертна кара, згідно з спільною домовленістю двох держав", - йдеться у повідомленні.

На спільній пресконференції з головою МЗС Еквадору Хосе Валенсіа у місті Кіто, Данкан заявив, що Лондон гарантує належну процедуру у процесах, що тривають проти Ассанжа, та турбується про його здоров'я, й не дозволить екстрадувати його "в будь-яке місце, де йому може загрожувати страта".

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

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Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін 50 тижнів у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Сполучені Штати наполягяють на видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з військовим ексаналітиком, рядовим Челсі Меннінгом щодо доступу до таємної інформації.