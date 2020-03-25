Колишній генсек НАТО Хав'єр Солана заразився коронавірусом

Інфікований коронавірусом колишній генеральний секретар НАТО та речник іспанського уряду Феліпе Гонсалеса 77-річний Франсиско Хав'єр Солана де Мадариага з лікарняного ліжка закликав перемогти недугу колективно.

Про це іспанський політик, фізик і дипломат, який одужує в мадридській лікарні "Рамон і Каджал" після перебування в відділенні інтенсивної терапії, заявив телефоном впливовому виданню Еl Рais.

"Я сподіваюся, що я подолаю це. Це дуже впертий вірус. Я все ще не знаю, як це описати, те, що відбувається, справді грізно. Це конфлікт проти ворога, якого неможливо визнати, і він має силу поширювати своє зло з дуже великою швидкістю. Ми повинні перемогти це колективно", - зауважив Хав'єр Солана телефоном з лікарні, куди він був прийнятий 10 діб тому назад.

На його думку, зусилля, які докладають медичні працівники у всіх закладах, вражають, особливо рівень турботи та відданості.

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Солана бореться проти коронавірусу на самоті, єдині відвідування, які йому дозволено – це візити медичних працівників, пише видання.

"Він тримається самостійно під тиском страху, читаючи спогади Вінстона Черчілля, записуючи нотатки про свої роздуми та слухаючи музику в лікарняній палаті. Солана шокований смертельним впливом пандемії коронавірусу", - зауважують іспанські журналісти.

Політик також активно коментує події довкола нового виклику на своїй сторінці у Твіттер.

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Нагадаємо: Іспанія утримує лідерство серед європейських країн за кількістю заражених коронавірусом політиків. Аналіз тестів, проведений упродовж останніх тижнів, підтвердив позитивний результат у дружини прем’єр-міністра Бегоньї Гомес, віцепрем’єр-міністра, двох міністрів, двох регіональних чиновників вищого рангу від Мадрида та Каталонії, лідера третьої за величиною партії в Конгресі, кількох депутатів і сенаторів.

Згідно з останніми даними МОЗ Іспанії, кількість загиблих в країні через пандемію коронавірусу зросла до 2696 людей, 514 нових жертв за останні 24 години. Зростання на 24% у порівнянні з останньою добою.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на 15.30 24 березня у світі зареєстровано 395 532 випадки зараження коронавірусом, з них 103 417 осіб одужали та 17 229 осіб померли.