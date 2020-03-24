В Іспанії за добу від коронавірусу померли ще понад 500 осіб

Кількість загиблих від коронавірусу Covid-19 в Іспанії за добу зросла на 514 осіб і становить 2 696.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на МОЗ країни.

«Кількість загиблих в Іспанії через пандемію коронавірусу зросла до 2696 людей, 514 нових жертв за останні 24 години. Зростання на 24% у порівнянні з останньою добою», - йдеться у повідомленні.

Як додали у МОЗ, у країні вже близько 40 тис. хворих. Ще майже 3800 людей одужали від Covid-19.

За словами керівника координаційного центру МОЗ Фернандо Саймона, понад 5 тис. хворих є медпрацівниками.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на 15.30 24 березня у світі зареєстровано 395 532 випадки зараження коронавірусом, з них 103 417 осіб одужали і 17 229 осіб померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Фото: MONICA TORRES/El Pais