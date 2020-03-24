В Іспанії за добу від коронавірусу померли ще понад 500 осіб
Про це повідомляє El Pais із посиланням на МОЗ країни.
«Кількість загиблих в Іспанії через пандемію коронавірусу зросла до 2696 людей, 514 нових жертв за останні 24 години. Зростання на 24% у порівнянні з останньою добою», - йдеться у повідомленні.
Як додали у МОЗ, у країні вже близько 40 тис. хворих. Ще майже 3800 людей одужали від Covid-19.
За словами керівника координаційного центру МОЗ Фернандо Саймона, понад 5 тис. хворих є медпрацівниками.
Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometers, станом на 15.30 24 березня у світі зареєстровано 395 532 випадки зараження коронавірусом, з них 103 417 осіб одужали і 17 229 осіб померли.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.
Фото: MONICA TORRES/El Pais