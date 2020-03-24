Бельгія випробовує на хворих чотири стратегії лікування коронавірусу

Бельгія стане однією з європейських країн, які проводять клінічні випробування методів лікування коронавірусу Covid-19 безпосередньо у лікарнях на госпіталізованих пацієнтах за їх згодою.

Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

"Під час випробування методики 3200 пацієнтам, які госпіталізовані з коронавірусом у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Великій Британії, Німеччині, Іспанії і Франції, будуть запропоновані чотири антивірусні лікувальні препарати. Метою дослідження є з’ясувати ефективність та безпечність чотирьох експериментальних стратегій терапії, які розроблені на основі сучасної наукової літератури та можуть дати результат у лікуванні Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Серед лікувальних препаратів, які використовуватимуться під час експерименту, антивірусні ліки lopinavir та Remdesivir, що використовувалися для лікування ВІЛ/СНІД та лихоманки Ебола, відповідно, у комбінації з антималярійними препаратами Hydroxychloroquine та Ritonavir, які також використовувалися у боротьбі з ВІЛ/СНІД.

Під час випробування будуть використані результати медичних досліджень під час боротьби з іншими різновидами коронавірусу SARS і MERS, а також на досвіді та дослідженнях Covid-19 у Китаї. Головна мета таких зусиль – в режимі реального часу дослідити ефективність запропонованої методики терапії та швидко корегувати її для досягнення найкращих результатів у лікуванні пацієнтів.

Перераховані вище чотири лікувальні препарати включені ВООЗ до переліку пріоритетних ліків, що рекомендовані до використання у пошуках методів лікування Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня у світі вже більше 380 тисяч людей інфіковані Covid-19, 16 558 людини померли, одужали 102 429 пацієнтів.

Фото: Governor Tom Wolf/Flickr