Кількість хворих з Covid-19 у Бельгії наближається до 4000

За минулу добу кількість інфікованих на коронавірус Covid-19 у Бельгії зросла на 342 нових випадки.

Такі дані із посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я Бельгії наводить бельгійське видання The Brussels Times.

"173 нових інфікованих проживають у Фландрії, 118 – у Валлонії, 45 – в Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще 6 осіб. Загальна кількість випадків захворювання у Бельгії з початку епідемії складає 3743 особи", - йдеться у публікації.

Видання наводить слова відомого в країні вірусолога професора Стівена Ван Гухта (Steven Van Gucht), який застерігає, що реальна кількість інфікованих може бути вищою, адже тестування проходять люди з уже виявленими важкими симптомами та медичний персонал.

Кількість людей, які з діагнозом коронавірусу надійшли до лікарень, за добу зросла на 290, тож загальна кількість госпіталізованих пацієнтів сягнула 1643. З них 322 людини знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

За минулі 24 години в Бельгії від Covid-19 померли ще 13 пацієнтів, загалом з початку епідемії від хвороби померло 88 людей.

Водночас, за повідомленням видання, з 15 березня одужали й були виписані з лікарень 350 пацієнтів.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: Belga