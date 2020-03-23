У Брюсселі через COVID-19 обмежили заходи пам’яті жертв терактів 2016 року

У зв’язку пандемією коронавірусу у столиці Бельгії обмежили традиційні заходи вшанування пам’яті жертв терактів 2016 року, які забрали 32 життя.

Про це інформує The Brussels Times.

«Щорічні жалобні заходи, які три роки поспіль організовувался офісом прем’єр-міністра, цього року не відбудуться. Причина – надзвичайна ситуація, в якій країна опинилася внаслідок епідемії коронавірусу», - йдеться у публікації.

Попередньо планувалося провести церемонії вшанування у чотирьох районах. Організатори мали намір залучити до заходів осіб, які постраждали внаслідок терористичної атаки, родини загиблих та представників громадськості.

Натомість вирішили обмежитися церемонією в Резиденс Палас за участю в.о. прем’єр-міністра Бельгії Софі Вільмес із запрошенням організацій, що представляють жертв терактів. У ній передбачили участь не більше 20 осіб - з дотриманням усіх заходів безпеки та «соціального дистанціювання» на 1-1,5 метра.

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Відеозапис церемонії розішлють усім потерпілим від цих терактів.

Як повідомлялося, 22 березня 2016 року терористи підірвали дві бомби у залі відльоту Брюссельського аеропорту Завентем, за годину ще один вибух пролунав на станції метро Маалбек у Європейському кварталі. Внаслідок терактів загинули 32 особи, 340 дістали поранення.