Бельгія закрила кордони через коронавірус

Уряд Бельгії ухвалив рішення закрити кордони держави через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє у Twitter міністр внутрішніх справ Бельгії Пітер де Крема.

"Внутрішній комітет бельгійського уряду вирішив сьогодні вдень припинити несуттєві поїздки до та з Бельгії на тлі зусиль щодо подолання епідемії вірусу Covid-19. Федеральна поліція та місцеві поліцейські відділки відповідатимуть за виконання цього рішення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, протягом доби у Бельгії зареєстровані 462 нові випадки захворювання на коронавірус, тож кількість людей, інфікованих з початку пандемії, зросла до 2257 осіб.

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За даними МОЗ України, у світі станом на 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.