У Бельгії - вже понад 2000 хворих на коронавірус

За добу в Бельгії були зареєстровані 462 нові випадки захворювання на коронавірус, тож кількість людей, інфікованих з початку пандемії вірусу, сягнула 2257 осіб.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє видання «The Brussels Times».

«462 особи отримали позитивний тест на наявність коронавірусу (Covid-19). 302 нових інфікованих проживають у Фландрії, 90 – у Валлонії, 43 – в Брюсселі. Міністерство охонони здоров`я не має даних про місце проживання ще 27 людей. Загальна кількість випадків хвороби у Бельгії з початку пандемії складає 2257», - йдеться у публікації.

Зараз у лікарнях на території країни з коронавірусом знаходяться 837 пацієнтів, при цьому їх кількість зросла на 203 людини протягом одного дня. 164 пацієнтb знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Загальна кількість койко-місць інтенсивної терапії у лікарнях країни складає близько 1900. Поки їх достатньо, але органи охорони здоров’я докладають зусиль до створення необхідних резервів, щоб лікарні могли швидко збільшити кількість місць у реанімаційних відділеннях, якщо у цьому виникатиме необхідність.

За минулі 24 години від вірусу померли ще 16 людей, що довело кількість загиблих унаслідок хвороби у Бельгії до 37.

Водночас 204 особи були виписані з лікарень після одужання.

Влада закликає людей не панікувати під час появи перших симптомів хвороби, адже для більшості людей достатньо за таких умов просто залишатися вдома, госпіталізації підлягає лише невелика частина хворих на коронавірус.

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Тим часом, за повідомленням видання, до Бельгії прибули п’ять мільйонів захисних масок, які будуть розподілені по секторах, - у лікарнях, надзвичайних, рятувальних та пожежних службах та серед інших структур, які відчувають в них гостру потребу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

Фото: АА