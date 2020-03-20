До Києва прибув перший поїзд з евакуйованими з Польщі українцями
Поїзд прибув на Центральний залізничний вокзал міста Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Центральний вокзал посилено охороняє Національна поліція України та Національна гвардія України. Також на пасажирів поїзда очікує медперсонал в захисних костюмах.
Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" призначила п’ять поїздів класу «Інтерсіті+» які 20 березня евакуюють громадян України із Польщі та Чехії.
Перші два потяги зранку 20 березня вже перетнули український кордон. За інформацією Держприкордонслужби, в усіх пасажирів температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.
Як повідомлялося, за даними МЗС, вже 23 тисячі 955 українців, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися на Батьківщину за сприяння дипломатичних установ.
В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
В Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.