До Києва прибув перший поїзд з евакуйованими з Польщі українцями

До Києва прибув перший поїзд АТ "Укрзалізниця" з евакуйованими з Польщі громадянами України.

Поїзд прибув на Центральний залізничний вокзал міста Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Центральний вокзал посилено охороняє Національна поліція України та Національна гвардія України. Також на пасажирів поїзда очікує медперсонал в захисних костюмах.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" призначила п’ять поїздів класу «Інтерсіті+» які 20 березня евакуюють громадян України із Польщі та Чехії.

Перші два потяги зранку 20 березня вже перетнули український кордон. За інформацією Держприкордонслужби, в усіх пасажирів температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.

Як повідомлялося, за даними МЗС, вже 23 тисячі 955 українців, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися на Батьківщину за сприяння дипломатичних установ.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Читайте також: Із Польщі поїздами сьогодні евакуювали 1150 українців

В Україні станом на ранок 20 березня зареєстровано 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.