Боротьба з коронавірусом: Україна розраховує на допомогу МВФ, Світового банку і Єврокомісії

Україна веде консультації з Міжнародним валютним фондом щодо можливого отримання фінансування в межах механізімів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для країн у рамках подолання проблем пандемії коронавірусу.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні у МВФ є дві програми для підтримки країн, які страждають або постраждали від коронавірусу, щоб побороти цю інфекцію; ми також розраховуємо на частину цього фінансування. Окрім МВФ, ми розраховуємо на підтримку Світового банку, Єврокомісії, та інших донорів, які з нами працювали в попередні роки, і думаю, що наразі нас підтримають", - сказав Смолій.

За словами очільника НБУ, значна частина цього фінансування піде до державного бюджету на покриття дефіциту, а також на поповнення золотовалютних резервів.

Смолій також зауважив, що Україна досить активно веде перемовини з МВФ, аби прискорити отримання програми розширеного фінансування, обсяги якої було обговорено ще в минулому році.

"Україна практично виконала свої зобов'язання (для отримання нової програми з МВФ - ред.). Ми очікуємо, що Верховна Рада проголосує за два закони, які стояли як попередня умова",- додав Смолій.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова зазначала, що у Міжнародному валютному фонді чекають на відкриття ринку землі в Україні. При цьому для міжнародної фінансової інституції не важливо, хто отримає право купувати землю - лише резиденти України чи іноземці теж. Головне, щоб з'явилася можливість інвестувати та щоб інвестиції були захищені.

За словами Рожкової, також у МВФ очікують на ухвалення законопроєкту №2571 про неповернення на ринок банків, які раніше були визнані неплатоспроможними і перебувають у процесі ліквідації.

22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.

На тлі кризи через коронавірус Міжнародний валютний фонд готовий виділити кредитний ресурс у розмірі трильйона доларів для допомоги країнам, повідомила Крісталіна Георгієва у своєму блозі 16 березня.