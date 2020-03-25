Перед спалахом Covid-19 у Бельгії знищили мільйони захисних масок зі стратегічного резерву

Безпосередньо перед спалахом коронавірусу Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії знищило мільйони захисних масок зі стратегічного резерву через перевищення терміну зберігання.

Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

"32 мільйони хірургічних масок та 6 мільйонів респіраторних масок типу FFP2, в яких зараз відчувають нестачу по усьому світу, - були знищені, тому що вони досягли граничного терміну зберігання та були визнані непридатними до використання. Після цього у міністерстві з охорони здоров’я вирішили не заміщати знищені запаси", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, маски для резерву були закуплені у 2006 році. У 2009 році ці резерви були оновлені на фоні пандемії «свинячого грипу», на що було витрачено 9 млн євро.

За даними сайту Worldometers, станом ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.

Наразі в Україні офіційно підтверджено 104 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (38), Житомирській (2), Київській (16), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (5), Черкаській (1) областях і в Києві (31).

Фото: Belga