Перед спалахом Covid-19 у Бельгії знищили мільйони захисних масок зі стратегічного резерву
Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.
"32 мільйони хірургічних масок та 6 мільйонів респіраторних масок типу FFP2, в яких зараз відчувають нестачу по усьому світу, - були знищені, тому що вони досягли граничного терміну зберігання та були визнані непридатними до використання. Після цього у міністерстві з охорони здоров’я вирішили не заміщати знищені запаси", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, маски для резерву були закуплені у 2006 році. У 2009 році ці резерви були оновлені на фоні пандемії «свинячого грипу», на що було витрачено 9 млн євро.
За даними сайту Worldometers, станом ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.
Наразі в Україні офіційно підтверджено 104 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (38), Житомирській (2), Київській (16), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (5), Черкаській (1) областях і в Києві (31).
Фото: Belga