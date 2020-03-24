З початку пандемії у Бельгії - 122 смерті від коронавірусу

За минулу добу у Бельгії від коронавірусу Covid-19 померли ще 34 людини, що довело загальну кількість жертв хвороби в цій країні до 122.

Про це з посиланням на дані Національної кризової ради Бельгії повідомляє бельгійське видання VRT.

"34 людини померли від Covid-19 за минулі 24 години. Це довело кількість людей у Бельгії, що померли внаслідок інфікування вірусом, до 122. Тим часом, кількість інфікованих, які отримали позитивні тести на новий коронавірус, зросло до 4269, що на 526 випадків більше у порівнянні з понеділком", - йдеться у публікації.

За інформацією Національної кризової ради Бельгії, кількість людей, що були госпіталізовані з вірусом, за останню добу зросла на 216, усього в лікарнях країни з цим діагнозом наразі знаходяться 1859 пацієнтів. З них 381 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, що на 59 пацієнтів більше, ніж вчора.

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Офіційні особи Бельгії наголошують, що наведені цифри відображують лише кількість людей з підтвердженим тестом захворювання на Covid-19, реальна кількість інфікованих в країні може бути вищою.

За даними сайту Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 391 947 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 843 особи одужали і 17 136 людей померли.