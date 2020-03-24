Лише на роботу, в аптеку і продуктовий: у Польщі ввели жорсткі обмеження

У Польщі запроваджують більш жорсткі обмеження у рамках протидії коронавірусу: максимальне обмеження виходу з дому, пересування у групах не більше двох осіб, участь у богослужіннях і похоронах у групах не більше п’яти осіб.

Про нові обмеження, які діятимуть до 11 квітня, поінформували під час спільної пресконференції у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький і міністр охорони здоров’я РП Лукаш Шумовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми повинні й надалі обмежувати перебування людей у групах практично до абсолютного мінімуму. Пересування повинно відбуватися не більше, ніж по дві особи”,- заявив Моравецький.

Він підкреслив, що такими жорсткими обмеженнями уряд “купує” собі додатковий час, аби краще підготувати до епідемії службу охорони здоров’я і створити нові місця, де можна приймати хворих.

За його словами, у Польщі вже діють 19 інфекційних лікарень для прийому хворих на коронавірус, а потрібно буде створити ще більше.

Моравецький закликав поляків обмежити пересування у громадському транспорті. В автобусах, трамваях і метро має зберігатися значна дистанція між подорожуючими: поодинокі пасажири мають займати місця через ряд.

Глава польського уряду зауважив, що дуже жорсткі обмеження вводяться для того, щоб через кілька тижнів ситуація у країні покращилася і можна було зняти заборону на пересування і відвідування публічних закладів. Відтак, за його словами, на сьогодні немає потреби перенесення на пізніший термін президентських виборів, які мають відбутися у травні, чи екзаменів у школах.

Керівник МОЗ Польщі Шумовський підкреслив: якщо поляки не зможуть зараз обмежити вихід з дому “практично до нуля”, то не вдасться врятувати багатьох життів. У зв’язку з цим у Польщі вводиться заборона на вихід з дому за винятком нагальних потреб – прямування на роботу і повернення з неї додому, відвідання продуктового магазину та аптеки.

Керівник МОЗ повідомив, що обмеження стосуватимуться участі в богослужіннях чи похоронах у групах до п’яти осіб, і зауважив, що обмежувальні заходи діятимуть до 11 квітня.

Шумовський також поінформував, що по всій Польщі розподілено 100 тис. тестів на виявлення коронавірусу, щодня виконується до 3 тис. тестів. Він зазначив, що їх нестачі не буде, оскільки найближчим часом до Польщі буде привезено сотні тисяч нових тестів.

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Керівник МОЗ Польщі повідомив, що до інфекційних лікарень передано також тисячі так званих експрес-тестів. У цьому контексті він зауважив: у Польщі отримують інформацію з інших країн про те, що ці тести не є настільки точними, як би цього хотілося. Відтак, зараз вони проходять перевірку в Польщі.

За останньою інформацією, кількість заражених у Польщі зросла до 799 осіб, померли дев’ять з них.

Фото: АА