Кількість смертeй від коронавірусу в Польщі зросла до дев’яти

Станом на 24 березня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 774 осіб, у лікарні міста Пулави на південному сході країни помер 68-річний чоловік – дев’ята жертва Covid-19 в РП.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Загалом кількість заражених осіб зросла до 774 осіб, усі випадки є підтвердженими, серед них - дев'ять померлих", - поінформувало польське міністерство.

В іншому Twitter МОЗ Польщі повідомило, що у вівторок в лікарні міста Пулави Підкарпатського воєводства на півдні Польщі помер 68-річний чоловік, який був у важкому стані і в якого були супутні хвороби.

За останню добу польська поліція перевірила майже 88 тис. осіб на дотримання режиму карантину і виявила 341 випадок його порушення. Особам, які порушили правила карантину, загрожує штраф у розмірі 30 тис. злотих (понад 6,5 тис. євро).

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За інформацією міністерства національної оборони Польщі, за останню добу в заходах із протидії поширенню коронавірусу було задіяно понад 4,7 тис. військовослужбовців, зокрема щодо захисту кордонів країни. Міністерство підготувало 14 військових шпиталів і п’ять медичних центрів задля протидії коронавірусу.

Фото: АА