З Франції вилетіла четверта група українців - 210 осіб

Четверта група громадян України у складі 210 осіб, із запланованих 1467, які мали труднощі з поверненням додому після 17 березня через епідемію коронавірусу, вилетіла у вівторок із Франції до України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань посольства України у Франції Микола Собко.

«Четверта група у кількості 210 українських громадян вилетіла до Києва із паризького аеропорту Бове», - розповів дипломат.

Він уточнив, що на борту також є громадянин Молдови, який має посвідку на проживання в Україні.

Загалом, як зазначив Собко, посольство доклало зусиль для повернення додому 644 українських громадян із 1467, які виявили таке бажання та зареєструвалися.

У посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».

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Решта громадян України буде відправлена додому наступними чартерами упродовж найближчих днів.

Консул відзначив, що саме українські авіакомпанії також забезпечать повернення французьких громадян з України до Франції в умовах обмеження та заборон транспортних сполучень між державами в Європі та у світі, спричинених пандемією коронавірусу.

Він наголосив, що посольство також організувало трансфер автобусами для українців із Парижа до аеропорту Бове, що поблизу французької столиці.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.